القوات الحكومية السورية تشن هجوما على ريف حلب الغربي

شنت قوات النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران هجوما عنيفا على ريف حلب الغربي، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت المجموعات التابعة لإيران قد بدأت الأسبوع الماضي حشد قواتها في جبهات ريف حلب الغربي واستجلبت تعزيزات عسكرية من دير الزور (شرق) وحماه (وسط) واللاذقية (شمال غرب).

وأفادت مصادر محلية بأن التعزيزات تتضمن مقاتلين ودبابات وعربات مدرعة وصلت إلى الحرس الثوري الإيراني ولواء القدس والمجموعات الأخرى التابعة لإيران في خطوط الجبهة بريف حلب الغربي.

وريف حلب الغربي يقع على طريق حلب دمشق الدولي أحد أهم الطرق الرئيسية في سوريا.

يشار إلى أن الطائرات الروسية شاركت أمس في القصف التمهيدي على ريف حلب الغربي قبل شن الهجوم البري.

والأربعاء، قتل 15 مدنيا وجرح 50 آخرون، في قصف للنظام السوري على المنطقة شاركت فيه طائرات حربية روسية.

وفي الغضون، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر كانون الأول لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم مدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

