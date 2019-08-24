القوات الحكومية اليمنية تطرد الانفصاليين من مدينة عتق 

كان مقاتلون من قوات النخبة الشبوانية -- التي أنشئت عام 2016 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة -- قد دخلوا الى بعض المباني الحكومية في مدينة عتق في وقت سابق، وذلك قبل ان تتمكن الفوات الحكومية من طردهم منها

سيطرت القوات الحكومية اليمنية السبت على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة بعد يومين من المواجهات الدامية مع الانفصاليين الجنوبيين، بحسب ما أعلن مصدر حكومي.

وكانت المواجهات بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اندلعت في شبوة ليل الخميس.

وقتل 11 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت مصادر طبية.

وقال المصدر إن مقاتلين من قوات النخبة الشبوانية -- التي أنشئت عام 2016 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة -- "أجبروا على التراجع بعد دخولهم إلى بعض المباني الحكومية" في عتق.

وأضاف المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن القوات الحكومية سيطرت على أحد معسكرات قوات النخبة.

واكد المصدر أن "المعارك بين الطرفين انتقلت الى أطراف المدينة".

ودفع الطرفان بتعزيزات إلى المنطقة، بحسب ما أعلن كل منهما السبت.

وتأتي المواجهات في شبوة بعد اشتباكات دامية في وقت سابق هذا الشهر بين قوات الحكومة وقوات "الحزام الأمني"، وغالبية عناصره من الانفصاليين الجنوبيين، اندلعت في عدن.

وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا الاسبوع الماضي من مواقع رئيسية احتلها في عدن، تحت ضغوط من السعودية والامارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.

كما دفع المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة.

ويتلقى الانفصاليون دعما وتدريبا من دولة الإمارات، علما بأنها الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران.

واتهمت الحكومة اليمنية الإمارات العربية المتحدة "بالمسؤولية في التمرد المسلح" وحضتها على وقف دعم "هذه الميليشيا".

لكن رغم قتال المتمردين معا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، وخصوصا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال عام 1990 وولادة اليمن الموحد.

ويقول المحللون إن القطيعة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا والانفصاليين يعكس تباعدا بين الرياض وأبوظبي.

