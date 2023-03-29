القوات الخاصة تقتل مسلحين في الشيشان

كشف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن عملية امنية شنتها القوات الخاصة اسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين في مدينة غودرميس الشيشانية، واكد ان القوة الحكومية عادت الى قواعدها بسلام

وقال قاديروف في قناة التلغرام: "قوات الأمن في جمهورية الشيشان مع الأجهزة الأمنية، قاموا بالتعامل مع معلومات عملياتية حول اثنين من المجرمين في منطقة خاصة في غودرميس. أثناء العملية الخاصة لتحييدهم، تم تحديد مكان وجودهما بسرعة".

واوضح الرئيس الشيشاني انه تم "تطويق المسلحين وعُرض عليهما الاستسلام" الا انهما حاولا الهرب والقيا قنبلة يدوية على عناصر إنفاذ القانون فتم الرد عليهما مباشرة والقضاء عليهما

وهذه اول مرة منذ سنوات تواجه القوات الامنية الشيشانية مسلحين ، وتزامن مع مشاركة فاعلة لقوات قاديروف الى جانب الجيش الروسي في الحرب الدائرة في اوكرانيا منذ اكثر من عام، وخلال الاشهر الماضية عملت دول غربية على اغراء متطرفين شيشان للتطوع في فرقة خاصة تعمل تحت امره القوات الاوكرانية بـ "تحرير الشيشان" وتسليمها للمجاهدين