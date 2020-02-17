القوات الدنمركية تعود إلى العراق في أول آذار

قالت الدنمرك الاثنين إنها ستعيد عسكرييها إلى قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق في أول مارس آذار لاستئناف تدريب قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الشهر الماضي نقلت الدنمرك، العضو في حلف شمال الأطلسي، معظم عسكرييها البالغ عددهم 130 فردا من قاعدة عين الأسد الجوية بسبب مخاوف أمنية في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على القاعدة في الثامن من يناير كانون الثاني.

وقوات الدنمرك في القاعدة جزء من التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع الدنمركية يوم الاثنين إن الوضع الأمني لا يختلف الآن عما كان قبل الهجوم وإن هذا هو السبب في أنها رأت أن عودة جنودها إلى القاعدة لن تكون محفوفة بالمخاطر.

وقالت وزيرة الدفاع ترين برامسن في بيان "في المعركة ضد الإرهاب من المهم ألا يصبح العراق مرة أخرى مرتعا لتجنيد وتدريب الإرهابيين".

وقالت "لذلك من المهم أن نستأنف تدريب أفراد الأمن العراقيين ليكون بإمكانهم على المدى الطويل الحفاظ على الأمن في العراق بأنفسهم".

