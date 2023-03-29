القوات الروسية تبدأ مناورات بـ أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات

تبدا القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية اليوم الاربعاء مناورات تعد الاخطر في تاريخ المنطقة تشمل أنظمة صواريخ "يارس" النووية الباليستية العابرة للقارات

وقالت وزارة الدفاع اللروسية في بيان ان التدريبات تتم بمشاركة ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل وان المناورات ستجري فى ثلاث مناطق في روسيا.

ونوهت التقارير الى ان رجال القذائف، بالتعاون مع تشكيلات المنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء الروسية، سيعملون على تمويه أنظمة الصواريخ ومواجهة معدات الاستطلاع الجوي الحديثة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المختلفة وفق الوكالات الاعلامية الرسمية الروسية

ويعد صاروخ يارس الروسي من اقوى الصواريخ في العالم حيث يحمل 3 إلى 6 رؤوس حربية مدمرة إلى مسافة 10.5 ألف كيلومتر، بالاضافة الى امكانية ان يحمل رأسا مدمرا فرط صوتي "أفانغارد"

وينطلق صاروخ "يارس" من منصة مخبأة تحت الأرض أو من منصة المتنقلة، علما أنه يصبح جاهزا للانطلاق في غضون 7 دقائق فقط.

وتتزامن هذه التدريبات والمناورات مع اعلان روسيا السبت الماضي نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الذي يعد أحد أقرب حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين وهو ما اعتبره الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض "إنه إعلان خطير ومثير للقلق".