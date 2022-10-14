القوات الروسية تحقق تقدما في دونيتسك

حققت القوات الروسية المقاتلة في جبهة اوكرانيا تقدما مهما وملحوظا خلال االأيام الثلاثة الماضية باتجاه وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وفق ما كشفت تقارير استخبارية غربية

وقالت الاستخبارات البريطانية والتي تعد من ابرز المتابعين للعملية الروسية في اوكرانيا انه من المرجح أن تتوغل القوات التي وصفتها بانها مدعومة من الجيش الروسي في القرى جنوبي البلدة المشار اليها

واعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات المعروفة باسم فاغنر هي من يحقق هذا التقدم ويعرف عنها براعتها في حرب العصابات وحرب الشوارع والمدن ووصفت الاستخبارات البريطانية التقدم الجديد بالتقدم التكتيكي المهم الذي حققته روسيا ، حيث تقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك فيما اشارت الى ان العمليات العسكرية الروسية في وسط منطقة دونباس تحقق تقدماً بطيئاً.