القوات الروسية تحكم حصارها على الفي عسكري اوكراني

اتمت القوات المسلحة الروسية عملية حصار بالكامل لمجموعة من القوات العسكرية الاوكرانية في قرية "غورسكويه"، بينما سيطرت على نصف قرية "زولوتويه".

4 كتائب اوكرانية تحت الحصار

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الروسية نشر في وسائل اعلامها الرسمية قال انه في صباح اليوم الجمعة، 24 يونيو،هناك 4 كتائب محاصرة في جيب "غورسكويه" وهي الكتيبة 3 من اللواء الميكانيكي24، والكتيبة 15 من لواء الهجوم الجبلي 128، وكتيبة المشاة الآلية 42 من لواء المشاة الميكانيكي 57، والكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة 57 الآلية، تشكيل القوميين الأوكرانيين المتطرفين "القطاع الأيمن"، وكتيبة من المرتزقة.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

محاصرة 2000 عسكري اوكراني

في المجموع فإن هناك ما يصل إلى 2000 شخص محاصرون الآن في قرية "غورسكويه"، من بينهم 1800 عسكري، و120 من النازيين من تشكيل "القطاع الأيمن"، وما يصل إلى 80 مرتزقا أجنبيا، وأكثر من 40 وحدة من المركبات القتالية المدرعة، ونحو 80 بندقية وقذيفة هاون.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد استسلم 41 عسكريا أوكرانيا، ووفقا لهؤلاء الأسرى، فإن المجموعة الأوكرانية المحاصرة قد استنفدت مواردها، بينما تصل نسبة توظيف القيادات أقل من 40%، بينما توقفت الإمدادات تماما. وقد قتل أكثر من 200 من المرتزقة، ممن يسمون اصطلاحا "جنود الحظ"، وأكثر من 100 من القوميين المتطرفين في غارة جوية على ثلاث نقاط لنشر المرتزقة الأجانب في مناطق "نيكولاييف" و"أوليشكي" بمنطقة خاركوف.

روسيا تعلن عن خسائر اوكرانيا

وحسب وزارة الدفاع الروسية فقد تم خلال امس تحييد أكثر من 620 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، و19 دبابة، ومدرعات أخرى، بالإضافة إلى 17 مركبة خاصة نتيجة للضربات الجوية، وضربات القوات الصاروخية والمدفعية: