القوات الروسية تركز على الجنوب وتخفف الضغط على الشمال الاوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنها قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، فيما قالت مصادر اوكرانية ان قوات عسكرية روسية انسحبت من محيط كييف واتجهت الى المناطق الشرقية الاوكرانية

التركيز على المناطق الشرقية الاوكرانية

وقال الجيش الأوكراني إنه رأى بعض الوحدات الروسية تنسحب من مواقع بالقرب من كييف. لكنه عبر عن شكوكه في أن يكون ذلك انسحابا تكتيكيا لإعادة الانتشار في الشرق، وهذا ما قالته روسيا إذ أوضحت أن محور الشرق هو هدفها الرئيسي.

وشهد محيط العاصمة بحسب الرواية الأوكرانية مزيدا من القصف المدفعي، كما اندلعت معارك عنيفة أخرى في منطقة دونباس في لوهانسك ودونيتسك. ووصف حاكم دونيتسك الأوكراني الوضع هناك بأنه "صعب للغاية". أما روسيا فقد أعلنت أن القصف المدفعي الأوكراني لمنطقة دونيتسك قد أدى إلى دمار كبير في المباني السكينية.

بوتين: يجب القاء السلاح

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة المراقبة ماكسار دمارا في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية أمس أن القصف الروسي للمدينة لن ينتهي حتى تلقي القوات الأوكرانية أسلحتها.

روسيا: خفض الضغط شمالا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية انها قررت خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، وذلك لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية.

أفاد بذلك ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي في تصريح للصحفيين في ختام جولة اليوم من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول وقال: "نظرا إلى أن المفاوضات حول إعداد اتفاق بشأن الوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا، وكذلك بشأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، تنتقل إلى المجال العملي، وأخذا في الاعتبار المبادئ التي نوقشت خلال اجتماع اليوم، قررت وزارة الدفاع الروسية.. تقليص بشكل جذري أي تخيف، العمليات العسكرية على محوري كييف وتشيرنيغوف".

وأوضح فومين أن هذا القرار يهدف إلى "تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف اللازمة لمواصلة المفاوضات وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الاتفاق على توقيع الاتفاقية المذكورة".