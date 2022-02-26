القوات الروسية تسيطر على "ميليتوبول".. وحرب شوارع في "كييف"

تتواصل العمليات العسكرية الروسية، داخل الأراضي الأوكرانية لليوم الثالث على التوالي، حيث فرضت القوات الروسية، اليوم السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة ميليتوبول جنوبي أوكرانيا، بينما أعلنت "لوغانسك"، أن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة ستانيتسا في "دونباس" دون قتال

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات اليوم السبت، إن "وحدات القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على مدينة ميليتوبول ونتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المدنيين".

وتشهد كييف اشتباكات تمركزت على محاور عدة أبرزها في الشوارع المحيطة بقيادة اللواء العسكري 101 التابع لهيئة الأركان العامة والواقع بالقرب من محطة مترو "بيريستيكا".

جمهورية لوغانسك

وأعلنت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني انسحب من بلدة ستانيتسا دون قتال.

وذكرت وسائل إعلام في جمهورية لوغانسك أن القوات التابعة للجمهورية دخلوا المدينة دون أي مقاومة أو اشتباك، حيث عمدت القوات المسلحة الأوكرانية على الانسحاب من المنطقة.

وبحسب المصادر العسكرية، دخلت القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك المدينة التي كانت تحت السيطرة الأوكرانية لمدة 8 سنوات واليوم انسحبت منها دون أي مقاومة تذكر جراء الضربات التي تلقتها القوات الأوكرانية على المحاور المختلفة في دونباس.

أسطول البحر الأسود

وأعلن نائب قائد أسطول البحر الأسود للخدمات اللوجستية الروسية، ميخائيل ياسنيكوف، اليوم السبت، أن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني الذين استسلموا على جزيرة زميني تم نقلهم إلى سيفاستوبول.

وقال ياسنيكوف للصحفيين: "اليوم تم تسليم مجموعة مكونة من 82 جنديا من جزيرة زميني إلى سيفاستوبول عبر البحر من خلال نقلهم بسفينة خاصة، حيث اختار هؤلاء إلقاء أسلحتهم وقرروا العودة إلى عائلاتهم".

Кадры со сдавшимися в плен украинскими пограничниками с острова Змеиный. pic.twitter.com/qHy8R78j6c — RT на русском (@RT_russian) February 26, 2022

وأضاف: "احترمنا قرار حرس الحدود الأوكراني وتم إنشاء ممر آمن لهم لمغادرة منطقة العمليات العسكرية".

وتابع قائلا: "بعد الخضوع لإجراءات قانونية قصيرة الأجل والاتفاق مع الجانب الأوكراني، سيتم إرسال جنود القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا في حافلات معدة لهذه الأغراض"، مشيرا إلى أنه تم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم وتزويدهم بحصص غذائية ومياه معبأة طوال فترة الانتقال إلى الوجهة النهائية على أراضي أوكرانيا".

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.