القوات الروسية: تصفية مئات المرتزقة داخل قواعد التدريب في أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الروسية، اليوم الخميس، عن مقتل المئات من المرتزقة الأجانب، بعد وقت قصير من وصولهم إلى قواعد التدريب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم القوات الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة بعد وقت قصير من وصولهم بينما كانوا لا يزالون في أماكن التدريب.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "تمت تصفية المئات من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بواسطة الأسلحة الدقيقة طويلة المدى الروسية بعد وقت قصير من وصولهم إلى الأماكن التي خضعوا فيها لتدريب وتنسيق إضافي للوحدات التكتيكية. لكن تم تدمير معظم المرتزقة في منطقة القتال بسبب تدني مستوى التدريب ونقص الخبرة القتالية الحقيقية".