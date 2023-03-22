القوات الروسية تطبق الحصار على "باخموت"

البوابة - تواصل القوات الروسية، التقدم في عمق مدينة أرتيوموفسك "باخموت"، التي أصبحت محاصرة من جميع الإتجاهات، حسب نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين.

وأكد غاغين، أن "باخموت" أصبحت محاصرة عمليا، وفقا لتصريحات أدلى بها لقناة "روسيا 1" التلفزيونية.

وفي وقت سابق، أشار غاغين، إلى أن نحو 70 بالمئة من مدينة باخموت، أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية، منوها إلى أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

يذكر أن دنيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أعلن في وقت سابق، أن فصائل أوكرانية لم تتمكن من مغادرة "باخموت"، بسبب الحصار المفروض عليها من القوات الروسية، التي منعتها من الخروج.

وقال بوشيلين، إن قوات "فاغنر" تتقدم نحو وسط المدينة، بينما تقضي على العدو في الاتجاهين الشمالي والجنوبي.

وتتركز أشرس المعارك في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، في مدينة "باخموت" والمنطقة المحيطة بها شرق البلاد، حيث تحاول القوات الروسية إحكام السيطرة على المدينة، بعد أكثر من 7 اشهر من المعارك الشرسة التي شهدتها أحياء المدينة.

وتعرضت "باخموت"، التي جعلت موسكو منها أولوية في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، لدمار كبير بسبب القتال المستمر، والهجمات الروسية المتكررة.