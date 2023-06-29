القوات الروسية تعلن ابادة مجموعة انزال اوكرانية

قالت القوات الروسية انها تمكنت من ابادة قوة الإنزال الأوكرانية التي تسللت إلى تحت جسر أنتونوفسكي بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال رئيس أركان فوج تابع للجيش الروسي إن القوات الروسية تقضي بشكل متتال على بقايا هذه القوة المعادية موضحا انه وبعد "تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، اضطررنا إلى إزالة مراكز المراقبة والمفارز الأمامية التي كانت موجودة في الجزيرة الواقعة بين ضفتي نهر دنيبر"

واضاف الضابط الروسي "العدو تسلل إلى تحت جسر أنتونوفسكي. ونقوم بإعادة ترتيب تشكيلاتنا القتالية، وإنشاء نقاط مراقبة. مجموعة العدو هناك قليلة العدد، ونقوم بقصفها وهناك محاولات من جانب العدو لتعزيزها بالذخيرة ونقل القتلى والجرحى ولكنها تتعرض للقصف من جانبنا".

وفسر الضابط التسلل الأوكراني بانه "سياسي" بحت "لأن العدو لن يتمكن من دعم قوته المذكورة بالمعدات الحربية ولن يتمكن من تزويدها بالمؤون والذخيرة الضرورية. وقال الضابط: "هم فعلا يتحملون خسائر جسيمة، هذه محاولة انتحار" مشيرا الى انه يوجد العديد من المرتزقة الأجانب في قوام المجموعة الأوكرانية الموجودة تحت جسر أنتونوفسكي.