القوات الروسية تنسحب من محيط مفاعل تشرنوبل النووي

بدات القوات الروسية في وقت متأخر من يوم الخميس الانسحاب من موقع تشيرنوبيل النووي الذي سيطرت عليه في اليوم الأول من الحرب في 24 شباط/فبراير.

وكان مسؤول أميركي كبير في البنتاغون أشار مساء الأربعاء إلى أن الجيش الروسي بدأ بالانسحاب من مطار غوستوميل شمال غرب كييف ومن تشيرنوبيل إلى بيلاروس.

وحسب ما كشف بيان لـ وكالة الطاقة النووية الأوكرانية (إنرغواتوم)، عبر تطبيق تلغرام فإن القوات التي احتلت الموقع غادرت "في رتلين باتجاه الحدود" بين أوكرانيا وبيلاروس، مضيفة أنه لم يتبق سوى "عدد قليل" من العسكريين الروس في المكان.

واشار البيان ان "هناك أيضا أدلة على أن رتلا من العسكريين الروس الذين يحاصرون مدينة سلافوتيتش (حيث يقيم طاقم المنشأة) يتشكل حاليا للتوجه نحو بيلاروس".

وتوقفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 9 آذار/مارس عن تلقي بيانات مباشرة من تشيرنوبيل. وأعربت عن قلقها الأحد بشأن تعطل مداورة الموظفين في المنشأة منذ 20 آذار/مارس.