القوات الروسية تنشر 180 ألف جندي في جبهات القتال الرئيسية

أفاد المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرخي تشيرفاتي، بأن القوات الروسية نشرت أكثر من 180 ألف جندي في جبهتي القتال الشرقيتين الرئيسيتين، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأكد تشيرفاتي، أن القوات الروسية تركز على جبهة ليمان-كوبيانسك، على اعتبار أنها الأطول في المنطقة الشرقية.

وذكر تشيرفاتي، أن هناك "أكثر من 120 ألف جندي معاد" في اتجاه ليمان-كوبيانسك في الوقت الحالي.

وفقًا لتشيرفاتي، وصف القوات بأنها "تشكل مجموعة قوية جدًا"، وأشار إلى تنوع تكوينها، حيث تضم "وحدات هجوم جوي وآليات، ووحدات من احتياطي بارس القتالي، وقوات إقليمية، وسرايا هجومية جديدة من طراز ستورم زد، ومجندين لهم سوابق جنائية".

كما ذكر تشيرفاتي أن هناك حوالي 50 ألف جندي روسي متمركزون على جبهة باخموت.

تقع مدينتا ليمان وكوبيانسك على بعد تقريبًا 100 كيلومتر شمال باخموت، وتقع على الجبهة الشرقية لأوكرانيا

