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القوات السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود".. صور

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:05
طائرات الصقر الأسود 
طائرات "الصقر الأسود m"

 

دشن قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، أمس الثلاثاء،  طائرات الصقر الأسود (M) التابعة لطيران القوات البرية.

وذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وقالت إن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، دشن طائرات "الصقر الأسود إم" التابعة لها.

وجرى التدشين بحضور اللواء ركن أحمد الزهراني، قائد المنطقة الشمالية العسكرية إضافة إلى عدد من قادة الأسلحة ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات.

ونشرت صفحة وزارة الدفاع السعودية مجموعة صور ترصد خلالها مراسم تدشين الطائرة.

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