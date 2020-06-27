السعودية تُبعد قوارب إيرانية بعد دخولها المياه الإقليمية

قال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي السبت، إن السعودية أجبرت ثلاثة قوارب إيرانية على التراجع بعيدا عن مياهها بعد أن أطلقت عليها طلقات تحذيرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث قوله في بيان “رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب”.

وتابع البيان “وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها”.

