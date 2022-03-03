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القوات الشيشانية تحتل "اكبر" قاعدة عسكرية في أوكرانيا (فيديو)

منشور 03 آذار / مارس 2022 - 04:05
القوات الشيشانية تحتل "اكبر" قاعدة عسكرية في أوكرانيا (فيديو)

اعلنت القوات الشيشانية الخميس، انها سيطرت على "اكبر قاعدة عسكرية في اوكرانيا.

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وقال رئيس الشيشان رمضان قديروف ان القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا، وقامت بدحر كتيبة تابعة للقوميين المتطرفين الأوكرانيين.

ونشر قديروف الذي تقاتل قواته الى جانب الجيش الروسي مقطع فيديو قال انه يظهر سيطرة قواته القاعدة.

واكد الرئيس الشيشاني ان "القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف (تواصل) تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" "القوميين".

وتابع انه "بمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، هذا طبعا في حال كان لديهم الوقت لذلك".

وقال القائد حسين إن "كتيبة كاملة من القوميين هزمت وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة".

وأضاف: "استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".

وحشد الرئيس الشيشاني أكثر من 10 آلاف مقاتل للتموضع في أكثر المناطق سخونة في أوكرانيا.

وقال قديروف أن المقاتلين الشيشانيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا “سيتموضوعون في أكثر المواقع سخونة”، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينكسي قال في خطاب متلفز الخميس، بأنه "الهدف الأول" للقتلة الشيشان، وذلك في نهاية اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقبل ثمانية ايام اعلن بوتين إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين إن بلاده “لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية”، مشدداً على أن “روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي”.

كلمات دالة:روسيااوكرانياالشيشانرمضان قديروف

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