القوات الصومالية تقتل 42 من القاعدة بعد معركة استمرت 30 ساعة

استعادت الحكومة الصومالية بلدة استراتيجية من قبضة حركة الشباب الجناح الصومالي لتنظيم القاعدة بعد معركة استمرت نحو 30 ساعة اسفرت وفق المصادر عن مقتل 42 عنصرا من التنظيم المتطرف.

وقالت السلطات الصومالية ان قواتها استعادت بلدة "عدلي" بإقليم شبيلى السفلى في ولاية هيرشبيلى المحلية (جنوب) بعد معركة تعاون فيها الجيش والسكان المحليين والحلفاء الدوليين

وتابعت ان الهجوم البري كان مدعوما بغارات جوية على العناصر المتطرفة وأشارت إلى أن الجيش تمكن من مصادرة عتاد عسكري كان بحوزة الإرهابيين كما افادت بمقتل قادة بارزين من القاعدة

وتستمر المعارك والهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية مدعومة من قوات دولية وغربية ومليشيات قبلية من جهة، وعناصر القاعدة من جهة ثانية وذلك في معارك كر وفر في العديد من الساحات التي تشهد هجمات متبادلة في مناطق عديدة.