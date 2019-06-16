القوات العراقية تبدأ عملية واسعة في قضاء الطارمية

بدأت القوات العراقية الأحد، عملية واسعة في قضاء الطارمية الاستراتيحي، والذي يربط العاصمة بغداد، بثلاث محافظات من كبرى مدن شرق وشمال وغرب البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية ضمن عمليات قيادة بغداد، والقطاعات المحلقة بها، تباشر وبإسناد طيران الجيش، والقوات الجوية، بواجب تفتيش في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة.

وأضافت الخلية، أن العملية لتعزيز الأمن هناك، وملاحقة المطلوبين للقضاء.

ونوهت خلية الإعلام الأمني، إلى أن عملية التفتيش شملت عدد من القرى والبساتين التابعة لقضاء الطارمية، ملمحة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

ويعتبر قضاء الطارمية، أحد الاقضية الستة المسماة حزام بغداد، وأهمها كونه يربط بين أربع محافظات هي العاصمة، وصلاح الدين، شمالا، وديالى، شرقا، والأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

وشهد قضاء الطارمية، مطلع الشهر الجاري، اعتداء إرهابيا استهدف أحد مجالس العزاء، وأسفر عن ضحايا من المواطنين، وهجمات عدة أخرى على مدى الشهور الماضي والسنوات الماضية، طالت المدنيين والقوات الأمنية.

