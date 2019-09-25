القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لعناصر من داعش جنوب الموصل

محاولة التسلل تمت عبر نهر دجلة في قرية العبد شمال حمام العليل، على بعد 30 كم جنوب شرق مدينة الموصل.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الأربعاء، مقتل مسلحيْن اثنين وإصابة آخريْن، في إحباط عملية تسلل لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية (تتبع الدفاع) في بيان: “في عملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالاشتراك مع استخبارات لواء 75 (قيادة عمليات نينوى)، من إحباط عملية تسلل قامت بها عناصر داعش”.

وأضاف البيان أن محاولة التسلل تمت عبر نهر دجلة في قرية العبد شمال حمام العليل، على بعد 30 كم جنوب شرق مدينة الموصل.

وأوضح أنه تم نصب كمين لهم وقتل اثنين منهم، فيما تم القبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحملة على متنه، من دون توضيح.

ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم “داعش” بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظات نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال “داعش” يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

