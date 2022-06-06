القوات العراقية تطارد داعش في صلاح الدين

بدأت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، عملية أمنية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد للقضاء على بؤر تنظيم "داعش" الإرهابي.

واشارت وسائل اعلام عراقية إن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الشرطة والحشد الشعبي في قضاء الدور شرقي المحافظة، وقال بيان للحشد الشعبي أن القوات "نفذت عملية تفتيش للبحث عن أوكار المجاميع الإرهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".



وقوات الحشد الشعبي هي قوات تابعة للحكومة العراقية وتشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" إلى البلاد عام 2014.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.