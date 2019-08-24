القوات العراقية تعلن مقتل 4 دواعش خلال عملية بالانبار

انطلقت فجر السبت عملية عسكرية عراقية جديدة بدعم من طيران قوات التحالف الدولي، تهدف إلى تطهير مناطق في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق من فلول داعش.

أفادت مصادر أمنية عراقية، السبت، بمقتل أربعة من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) جنوب شرقي قضاء القائم، في إطار عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار (500 كم أقصى غربي العراق).

وقالت المصادر إن قوات أمنية تمكنت في إطار عملياتها لمطاردة فلول عناصر داعش في قضاء القائم، أقصى غربي العراق، من قتل أربعة من عناصر التنظيم واعتقال أربعة آخرين في منطقة بنيان سحالي.

انطلقت فجر السبت عملية عسكرية عراقية جديدة أطلق عليها (إرادة النصر)، بدعم من طيران قوات التحالف الدولي، تهدف إلى تفتيش وتطهير 42 ألفا و946 كيلومترا مربعا من صحراء مناطق بمحافظة الأنبار غربي العراق من فلول داعش.

وذكر الفريق الركن عبد الأمير يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحافي، أن العملية التي تشارك فيها مختلف تشكيلات القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي تهدف إلى “تطهير وملاحقة خلايا تنظيم داعش في الصحراء والمناطق المجاورة في محافظة الأنبار”.

وتسعى القوات العراقية إلى ملاحقة فلول داعش المتخفية في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى للحد من نشاط هذا التنظيم.

ومن المنتظر أن تبدأ القوات العراقية الأسبوع المقبل تطبيق خطة أمنية واسعة قبيل انطلاق أيام عاشوراء، خصوصا في المدن التي تضم مراقد مقدسة، لتأمين أداء الشعائر وإقامة المجالس الحسينية.

