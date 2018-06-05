القوات ستواصل حملة التمشيط حتى غد الأربعاء

أفاد مصدر أمني عراقي، أن القوات الأمنية قتلت اليوم الثلاثاء 13 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال حملة تمشيط في صحراء محافظة صلاح الدين (شمال).

وقال الملازم في شرطة المحافظة نعمان الجبوري لوكالة الأناضول التركية ، إن "القوات العراقية قتلت 13 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، خلال اشتباكات مسلحة محدودة في صحراء قضاء سامراء، بعد ساعات من بدء حملة عسكرية لملاحقة فلول مسلحي التنظيم في المنطقة".

وأضاف الجبوري أن "القوات ستواصل حملة التمشيط حتى غد الأربعاء، لتطهير المنطقة الصحراوية في محيط مركز قضاء سامراء من خلايا داعش".

وكانت قوات مشتركة من الجيش العراقي و"سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمنضوية في "الحشد الشعبي"، بدأت صباح اليوم حملة عسكرية لملاحقة فلول مسلحي "داعش" في صحراء سامراء.

وتأتي هذه الحملة بعد مقتل اثنين من أفراد الأمن وإصابة 4 آخرين مساء أمس، في هجوم شنته مجموعة من "داعش" على قوات أمنية متمركزة في المنطقة الصحراوية بقضاء سامراء.

وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بغداد في ديسمبر / كانون الأول 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان "داعش" يسيطر عليها منذ صيف 2014، وتبلغ ثلث مساحة العراق.

وما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء العراق، وعاد إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.