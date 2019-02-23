القوات العراقية والأهالي يصدون هجوما لداعش في "صلاح الدين"
قوات عراقية
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم السبت، عن تصدى القوات الأمنية العراقية وأهالي قرية النمل جنوب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، لهجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال بيان للخلية "تمكن أهالي قرية النمل في الشرقاط بالتعاون مع قوات الحشد والشرطة، بالتصدي لمجموعة إرهابية ترتدي أحزمة ناسفة حاولوا الاعتداء على المدنيين".
وأضاف "تم إسناد أهالي القرية بإرسال قوة قتالية من اللواء 51 الحشد الشعبي".
من جهته أفاد مصدر أمني لـRT بمقتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من "داعش" خلال الاشتباكات التي جرت ليلة أمس
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