القوات اللبنانية: الأسد يرفض عودة اللاجئين

شانتال سركيس الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية

حثت الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية على إعادة ملف اللاجئين السوريين إلى كنف الحكومة اللبنانية وتفعيل الخطة اللازمة لعودتهم، مشيرة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يرفض إعادتهم.

وصرحت شانتال سركيس أمينة الحزب لـ"النشرة" اللبنانية بـ "ضرورة إعادة ملف النازحين السوريين إلى كنف الحكومة اللبنانية من خلال تفعيل عمل اللجنة الوزارية التي تشكلت في وقت سابق ووضعت خطة للتعامل مع الملف".

وقالت: "حزب القوات حريص على عودة النازحين اليوم قبل الغد.. دعونا لا نخدع أنفسنا بتصوير أنّ الحل هو بالتواصل مع الأسد، باعتباره العائق الأبرز الذي يحول دون عودة اللاجئين".

ودعت سركيس الرئيس ميشال عون خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو للطلب من روسيا الضغط على بشار الأسد لتسهيل عودة اللاجئين السوريين في لبنان، وأضافت: "نحن نشد على يدي الرئيس عون خاصة وأن كل الإحصاءات التي أجرتها مفوضية شؤون اللاجئين أكدت أن 90% من النازحين يريدون فعليا العودة، لكنهم ينتظرون انتفاء الأسباب التي تمنعهم من ذلك، سواء المرتبطة بالوضع الأمني أو التجنيد الإجباري أو تأمين مستلزمات الحياة من مسكن ومأكل وتعليم، وهذه مسؤولية الدولة السورية والمجتمع الدولي".

واستهجنت سركيس استغلال بعض القوى السياسية في لبنان ملف النازحين لفرض التطبيع مع الحكومة السورية، لافتة إلى أن "حديث وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بعد زيارته إلى دمشق عن أن النظام يرحب بعودة اللاجئين يجب أن يقترن بالأفعال، ونحن سنكون فرحين جدا في حال حصل ذلك".