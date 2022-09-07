القوات الليبية تقضي على منفذ مجزرة المصريين الاقباط

اعلنت القوات الليبية انها قضت على 3 من قيادات تنظيم داعش من بينهم المدعو المهدى دنقو الذي اشرف على تنفيذ مقتل 22 مصريا قبطيا كانو يعملون في ليبيا

واشرف الارهابي دنقو في العام 2015 على على عملية ذبح الأقباط المصريين في مدينة سرت، فضلا عن دوره في توجيه العناصر الإرهابية بدفن الأقباط المصريين في المدينة المذكورة ، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين خشوم الخيل وطريق النهر.



وتمكنت وحدات العمليات الخاصة التابعة للجيش الليبي من تصفية “دنقو” في عملية نوعية نفذتها في منطقة مرزق، وذلك بعد مطاردته فترة طويلة، حيث كان يلجأ إلى الاختفاء وتغيير مواقع وجوده بشكل دوري، حسب بيان للجيش.

وقال البيان إن دنقو حاول الهرب من الملاحقة بالخداع بعد إشاعة وفاته مع عناصر متطرفة خلال مواجهة سابقة، إلا أن الجيش تنبه لهذه المحاولة.

واعلن قوات ليبية في العام 2018 عن مقتل دنقو وبث التنظيم الإرهابي نبأ وفاته حينها لكن الجيش واصل جهود ملاحقته وجمع المعلومات بشأن المواقع التي يتردد عليها حتى مقتله اليوم.

وكان رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، قد كشف، العام الماضي، عن تأسيس جيش إرهابي في صحراء ليبيا، بقيادة الليبي المهدي سالم دنقو الملقب بـ أبو بركات، موضحًا أن أغلب العناصر الإرهابية جاءت عبر جنوب ليبيا.

وأكد الصديق الصور، أن جيش الإرهابيين الذي شكله المهدي سالم دنقو، يضم 3 كتائب تحت قيادته، لكل واحدة منها قائد، موضحا أن التنظيم الإرهابي يجلب مقاتلين أجانب إلى ليبيا من دول الجوار، مثل: السودان ومصر وتونس والجزائر.