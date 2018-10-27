القوات الماليزية تنسحب من السعودية

أرسلت ماليزيا وحدة عسكرية إلى السعودية لإجلاء مواطنين ماليزيين من اليمن

انسحبت ماليزيا من قوات التحالف العربي التي هاجمت الحوثيين في اليمن وغادر افرادها الرياض الى بلادهم

وقال وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله عقب لقاء نظيره السعودي عادل الجبير، الذي يجري زيارة إلى كوالالمبور إن قوات بلاده التي انضمت للتحالف العربي بقيادة السعودية عقب اندلاع حرب اليمن (في 2015)، غادرت الرياض.

وأوضح عبد الله، أنه أطلع نظيره السعودي على قرار اتخذته الحكومة الماليزية بانسحاب بلاده من التحالف العسكري.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، أن بلاده أعادت النظر بتواجدها العسكري في السعودية.

وفي 2015، أرسلت ماليزيا وحدة عسكرية إلى السعودية لإجلاء مواطنين ماليزيين من اليمن، في فترة رئيس الحكومة الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018).