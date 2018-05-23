تدمير زورقين للحوثيين.. وخسائر فادحة بالساحل الغربي

أحد جنود قوات الشرعية على ساحل البحر الأحمر باليمن - ارشيف

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأربعاء، تدمير زورقين للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في البحر الأحمر، فيما قتل 33 من المتمردين في جبهات الساحل الغربي.



وذكر بيان أن الزورقين، اللذين جرى تدميرهما، كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر، فيما تمكن زورقان آخران من الفرار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

يذكر أن الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران دأبت على مهاجمة السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة التجارية وطرق التجارة العالمية في البحر الأحمر انطلاقا من ميناء الحديدة والذي لا يزال تحت سيطرتها وتنطلق منه لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية.

وتأتي هذه الحوادث وغيرها نتيجة الخسائر المتلاحقة للميليشيات الانقلابية في جبهة الساحل الغربي.

قتلى من الحوثيين

وأفادت مصادر يمنية بمقتل 33 من ميليشيات الحوثي الإيرانية وإصابة آخرين في غارات للتحالف العربي ومواجهات جديدة مع المقاومة اليمنية في جبهات الساحل الغربي .

وتركزت المواجهات جنوبي التحيتا خلال عملية تمشيط على بعض المواقع في المنطقة، فيما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع للحوثيين في ساحل الكثيب والدريهمي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.