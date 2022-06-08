تركيا تبدأ عملياتها في شمال سوريا خلال أسبوع

نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مراسلين زاروا مناطق العمليات المخطط لها من قبل القوات المسلحة التركية في شمال سوريا، إن بدء العمليات سيكون خلال هذا الأسبوع.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة التركية سوف تشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا. وبحسب تقارير إعلامية، فسوف تتم هذه العمليات في 4 مناطق سورية.

وتابعت الصحيفة: "وبينما يتوقع بدء العملية هذا الأسبوع، فقد ازداد النشاط في المنطقة، حيث تشاهد وحدات عسكرية تركية منتشرة على الخطوط الأمامية في ريف تل رفعت ومنبج. في انتظار أنباء عن بدء العملية".

وكانت الصحيفة قد قالت في وقت سابق إنه خلال المفاوضات مع روسيا، توقفت جميع الاستعدادات للعملية المخططة في منطقة عين عيسى بالأطراف الشمالية لمدينة الرقة السورية، حيث لم توافق روسيا على تلك العملية، حيث يمر الطريق السريع "إم4" M4 الذي يربط مدن الحسكة والرقة ودير الزور شرقا وحلب شمالا، وأرسلت تعزيزات جديدة لهذه المنطقة.

في غضون ذلك، وبحسب الصحيفة، شن سلاح الجو التركي غارات تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بمناطق تل رفعت ومنبج لمنع تصاعد الهجمات، حيث أن الهدف هو تطهير المنطقتين من المسلحين، وفقا للصحيفة، وإعادة 500 ألف مواطن إلى أماكن إقامتهم.