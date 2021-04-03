القوات المسلحة: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن

قال رئيس هيئة الأركان اللواء الحنيطي في بيان إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية اوردته وكالة الانباء الرسمية (بترا)، "أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وقال اللواء الحنيطي إن "التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح".

وأكد أن "كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".

وكانت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

وقال مصدر أمنيّ اردني في وقت سابق السبت، إنه "وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء الرسمية (بترا).

وأضاف المصدر أنّ "التحقيق في الموضوع جارٍ".