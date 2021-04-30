القيادة السعودية تعزي ملك الاردن بوفاة عمه الامير محمد

قدمت القيادة السعودية تعازيها الى الملك عبدالله الثاني بن الحسين بوفاة عمه الامير محمد الذي انتقل الى الرفيق الاعلى يوم امس الخميس

الملك السعودي يعزي نظيره الاردني

وقالت وكالة الانباء السعودية ان "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ارسل برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله -".

وقالت الرسالة وفق الوكالة الرسمية : "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون."

تعزية ولي العهد السعودي

الى ذلك قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تعازيه الى القيادة الاردنية وقال في برقية العزاء والمواساة :

" تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب."

السفير السديري يعزي القيادة الاردنية

كما قدم سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري تعازيه للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحُسين وولي عهده الامير الحُسين بن عبد الله، وعمه الأمير الحسن بن طلال، والأسرة الهاشمية والشعب الاردني بوفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك.

وأعرب السفير السديري عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم جلالة ملك الأردن والأسرة الهاشمية والشعب الأردني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.