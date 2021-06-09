القيادة السعودية تهنئ ملك الاردن بمناسبة ذكرى تولية الحكم

هنأت القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهدة الامير محمد بن سلمان ، المملكة الاردنية الهاشمية والملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى تولية الحكم في بلادة

واعرب الملك سلمان "لاخية الملك عبدالله الثاني عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة بالصحة له ولحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق التقدم والازدهار"

القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس pic.twitter.com/Ko2mkXGryX — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 8, 2021

بدوره عبر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في برقيته الى الملك الاردني عن اطيب التهاني واصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم

احر التهاني وأصدقها بمرور 22عاما من العطاء والانجازات.

كل عام وجلالة@KingAbdullahII بخير ان شاء الله، ومزيدا من التقدم والازدهار #للمملكة_الاردنية_الهاشمية الشقيقة.#عيد_الجلوس_الملكي22 pic.twitter.com/WceJ29zRYA — نايف بن بندر السديري (@naif63_2) June 9, 2021

ويحتفل الاردنيون اليوم الاربعاء بالذكرى 22 لتولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم خلفا لوالدة الراحل الملك الحسين بن طلال وتتزامن الذكرى مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية