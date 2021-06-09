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القيادة السعودية تهنئ ملك الاردن بمناسبة ذكرى تولية الحكم

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 10:20
يحتفل الاردنيون اليوم الاربعاء بالذكرى 22 لتولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم
يحتفل الاردنيون اليوم الاربعاء بالذكرى 22 لتولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم

هنأت القيادة السعودية ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهدة الامير محمد بن سلمان ، المملكة الاردنية الهاشمية والملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى تولية الحكم في بلادة 

واعرب الملك سلمان "لاخية الملك عبدالله الثاني عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة بالصحة له ولحكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق التقدم والازدهار" 

بدوره عبر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في برقيته الى الملك الاردني عن اطيب التهاني واصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم 

ويحتفل الاردنيون اليوم الاربعاء بالذكرى 22 لتولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم خلفا لوالدة الراحل الملك الحسين بن طلال وتتزامن الذكرى مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية

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