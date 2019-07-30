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السلطة الفلسطينية تشكل لجنة لتنفيذ قرار تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل

منشور 30 تمّوز / يوليو 2019 - 09:16
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية شكّلت الثلاثاء، لجنة لتنفيذ قرارها الخاص بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل.

وأضاف “اشتية” في كلمة في المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، إن قرار القيادة جاء “نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية”.

والخميس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وانطلقت، الثلاثاء، أعمال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.
 

كلمات دالة:اسرائيلفلسطينمحمود اسشتية

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