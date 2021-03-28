الكاظمي للمصريين: اهتموا بالرئيسي السيسي

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الشعب المصري للاهتمام بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا وجود فرصة تاريخية بين أيديهم.

وقال في مقابلة صحفية: "نحب الشعب المصري، العراق يرحب بالمصريين، اهتموا بالرئيس السيسي، في إيديكم فرصة تاريخية".

وأضاف الكاظمي، أن "مصر تستعيد وضعها. كنت في القاهرة منذ فترة عندما حضرت اجتماعا لأجهزة المخابرات، وفرحت عندما رأيت تنمية حقيقية في مصر، نتمنى لها كل الخير واهتموا بأنفسكم وكونوا شعبا واحدا لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية، العنوان الوطني هو الحل".

وبشأن الأحداث في العراق، قال الكاظمي: "طرحنا حوارا وطنيا استراتيجيا لكل العراقيين. ندعوهم لطاولة الحوار، فالسلاح لا ينفع، هذه البلاد خسرت الكثير من الدماء، كفانا دماء، يجب أن نبحث عن فرصة للحياة والعيش والاستقرار، الدولة سوف تستمر".