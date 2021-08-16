الكاظمي يبرر للأسد عدم دعوة سوريا إلى قمة دول جوار العراق

تلقى الرئيس السوري بشار الاسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توضح سبب عدم دعوة دمشق الى مؤتمر دول الجوار الذي تنظمه بغداد.

وقالت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيان الاثنين، ان رئيسها فالح الفياض تولى نقل رسالة الكاظمي الى الاسد، والتي مفادها أن “عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة”.

وتابع البيان ان رسالة الكاظمي الى الاسد شددت على ان الخطوة إنما هي "تعبير عن الحرص على إنجاح مؤتمر نسعى من خلاله إلى توفير تفاهمات تساعد على إنتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق، والمشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل”.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، سلم العراق دعوات رسمية لزعماء دول تركيا وإيران ومصر والسعودية والأردن وقطر والكويت والإمارات لحضور القمة.

كما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي قبل أسبوع، إنه سيشارك في القمة.

ويعد العراق ساحة تنافس رئيسية لبعض دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية وإيران، وانعكس التوتر بين البلدين على مدى الأعوام الماضية سلبا على العراق.

وتسعى حكومة الكاظمي إلى تقريب وجهات النظر الإقليمية، خاصة بشأن القضايا المتعلقة بالعراق والنأي به عن النزاعات في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.

كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبواب العراق لدخول الشركات الاستثمارية، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظم “الدولة”.