الكاظمي يدعو أهالي محافظة ذي قار للتهدئة ودعم المحافظ الجديد

أعلنت الحكومة العراقية فجر اليوم السبت أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق واسع للوقوف على الأحداث التي وقعت في محافظة ذي قار (375/ كم جنوبي بغداد).

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء وزع فجر اليوم أن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يؤكد أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة”.

وأهاب رئيس الوزراء بأهالي” محافظة ذي قار وعشائرها، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المدينة”.

وأضاف أن “الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها”.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية اضطرابات واسعة على خلفية مظاهرات شعبية احتجاجية للمطالبة بإقالة المحافظ وتحسين الأوضاع الخدمية ومحاربة الفساد ومشاكل البطالة، مما تسبب في سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. (د ب أ)