الكاظمي يزور السعودية الأسبوع المقبل بدعوة من الملك سلمان

أجرى الملك سلمان محادثات عبر الاتصال المرئي مع الكاظمي الخميس، ودعاه لزيارة الرياض في أقرب فرصة.

أعلن مصدر حكومي عراقي الجمعة، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصدر قوله إن "الكاظمي سيلتقي ولي العهد محمد بن سلمان، وقد يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا" خلال الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن "الزيارة ستبحث ملفات عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات السعودية والتهديدات التي تتعرض لها السعودية من الأراضي العراقية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض".

والخميس، أجرى الملك سلمان محادثات عبر الاتصال المرئي مع الكاظمي ودعاه لزيارة الرياض في أقرب فرصة.

يذكر أن زيارة الكاظمي إلى السعودية أجلت في وقت سابق بعدما كان من المقرر أن يزورها قبل أشهر.

