الكاظمي يستنفر القوات الأمنية لحماية أبراج الكهرباء

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة، باستنفار القوات الأمنية والاستخبارية، وتشكيل خلية أزمة لحماية أبراج نقل الكهرباء، في ظل التفجيرات التي باتت تستهدفها.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي ان الاخير أمر خلال اجتماع أمني طارئ عقده مع قيادات عسكرية وأمنية في بغداد بـ"استنفار القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية؛ لتأمين وحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

واضاف انه أوعز كذلك بـ"تشكيل خلية أزمة لمراقبة الأبراج، ومراجعة وضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

وتابع البيان ان الكاظمي شدد على "ضرورة وضع خطط جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير على المواطنين"، حسب البيان ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، تفجير خطي نقل كهرباء بعبوات ناسفة، شمال غربي العاصمة بغداد.

والخميس، قال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يد الإرهاب والأطراف الأخرى التي لا تريد للعراق الخير تحاول خلط الأوراق بضرب أبراج نقل الكهرباء بعد الزيادة غير المسبوقة في إنتاج الطاقة".

وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد، في بلد ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج أكثر من 30 ألفا، وفق مسؤولين في القطاع.

وعادة ما تتهم السلطات مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.