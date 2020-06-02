الكاظمي يعلن إطلاق حملة عسكرية لملاحقة تنظيم داعش شمالي العراق

‎تعد هذه الحملة العسكرية الأولى منذ تولي الكاظمي مهام منصبه في 7 مايو/ أيار الماضي.

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، إطلاق حملة عسكرية لملاحقة فلول تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمالي البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع الكاظمي مع قادة الأمن بمحافظة كركوك (شمال) الثلاثاء، وفق بيان للحكومة العراقية.

وقال البيان إن الحملة العسكرية في محافظتي كركوك وصلاح الدين سميت بـ”أبطال العراق – نصر السيادة”، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة فلول تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي.

وأضاف الكاظمي أنه “في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا من القوات المسلحة بكافة صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب”، وفق البيان ذاته.

‎وتعد هذه الحملة العسكرية الأولى منذ تولي الكاظمي مهام منصبه في 7 مايو/ أيار الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت” في البلاد.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم الدولة “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

