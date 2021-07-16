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الكاظمي يعلن القبض على قتلة الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي

منشور 16 تمّوز / يوليو 2021 - 03:16
هشام الهاشمي، الباحث والخبير بشؤون الجماعات المسلحة
هشام الهاشمي، الباحث والخبير بشؤون الجماعات المسلحة

في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر الجمعة" أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القبض على قتلة هشام الهاشمي، الباحث والخبير بشؤون الجماعات المسلحة، في تموز/يوليو الماضي.

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واغتال مسلحون الهاشمي بينما كان يستقل سيارته قرب منزله شرقي العاصمة بغداد، ما اثار موجة استنكار محلي ودولي، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الجريمة.

وفي تغريدته، كتب الكاظمي قائلا: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا بالوعد، وقواتنا قبل ذلك قبضت على مئات المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

ولم يكشف الكاظمي تفاصيل أكثر عن هويات المعتقلين أو الجهات التي ينتمون إليها.

وعمليات الاغتيال ظاهرة مألوفة في العراق، منذ سنوات، وغالبا ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة تستهدف تصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، وهو ما تنفيه عادة هذه الفصائل.

الهاشمي كان اتخذ موقفاً داعماً للانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي للمطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والتنديد بموالاة الحكومة السابقة إلى المعسكر الإيراني.

واغتيل عشرات الناشطين بأيدي مسلحين خلال موجة الاحتجاجات التي استمرت ستة أشهر.

كلمات دالة:هشام الهاشميمصطفى الكاظميالعراق

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