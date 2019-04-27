الكرملين: اقتراح ترامب يحرمنا عامل الردع النووي

اعتبر الكرملين أن التخلص من الأسلحة النووية مطلب عالمي لحالة مثالية وهو المنشود، لكنه لا يجوز إهمال حقيقة أن هذه الأسلحة تمثل عاملا رادعا يضمن الأمن الدولي.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في تعليق على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزع بلاده وروسيا والصين سلاحها النووي: "تطهير العالم من الأسلحة النووية سيكون أمرا مثاليا ولكن من ناحية أخرى، سيحرمنا ذلك من عامل الردع. لا يمكن تجاهل حقيقة أن التكافؤ النووي يضمن عدم وقوع أي تصرف مجنون أو أي خطأ مريع".

وأضاف: "من الصعب استيعاب وإدراك معنى كلمات عامة غير محددة... النوايا الحسنة موجودة، لكن من الأجدى معرفة تفاصيل ما يعنيه الرئيس ترامب".

وأكد بيسكوف أن واشنطن لم تبحث مع موسكو على مستوى الخبراء أي تفاصيل متعلقة بمقترح ترامب لنزع السلاح النووي.