الكرملين: الانسحاب الأمريكي من المعاهدة النووية “سيجعل العالم أكثر خطرا”

أرشيفية

قال الكرملين الاثنين، إن روسيا ستضطر للرد بالمثل إذا بدأت الولايات المتحدة بتطوير صواريخ جديدة، بعد الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة.

وكان الرئيس الأمريكي قال يوم السبت، إن واشنطن ستنسحب من المعاهدة لأن روسيا تنتهكها وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين الاثنين، إن الخطوة الأمريكية ستجعل العالم أكثر خطورة، مضيفاً أن روسيا ستضطر للتحرك من أجل استعادة توازن القوة العسكرية إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة وشرعت في تطوير صواريخ جديدة.