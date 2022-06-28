الكرملين: الهجوم الروسي لن ينتهي إلا باستسلام أوكرانيا

أكد الكرملين الثلاثاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تنتهي خلال يوم إذا ألقت القوات الأوكرانية سلاحها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “يمكن للجانب الأوكراني إنهاء (النزاع) في غضون يوم واحد".

واضاف انه "يجب إصدار أوامر للوحدات القومية بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد”.

وكان بيسكوف يعلق بذلك على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي أعرب فيها عن أمله في أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة قبل حلول الطقس البارد.

وقال السؤول الروسي ان الكرملين لم يحدد إطارا زمنيا لنهاية "العملية العسكرية الخاصة" في اوكرانيا، مضيفا "إننا نستند إلى تصريحات رئيسنا (فلاديمير بوتين) بأن العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا للخطة المرسومة لها وتحقق أهدافها".