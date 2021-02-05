الكرملين: خطاب بايدن "عدائي جدا"

تبنى بايدن في تصريحات أدلى بها الخميس من وزارة الخارجية، حيال روسيا لهجة أكثر حزماً بكثير من سلفه دونالد ترامب.

دان الكرملين الجمعة خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن معتبراً أنه "عدائي جدًا"، غداة تصريحات شديدة اللهجة حيال روسيا أدلى بها بايدن داعياً إلى الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "إنه خطاب عدائي جداً وغير بناء، نأسف له".

إلا أن بيسكوف أعرب عن أمله في إبقاء "أساس للتعاون، رغم الكمّ الهائل من الخلافات والاختلافات حول مسائل أساسية".

وتبنى بايدن في تصريحات أدلى بها الخميس من وزارة الخارجية، حيال روسيا لهجة أكثر حزماً بكثير من سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن إنه أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين "إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية (...) قد ولّى" وإن إدارته ستعمل لمكافحة "رغبة روسيا في إضعاف ديموقراطيتنا".

ولم يعلن بايدن اجراءات ملموسة تستهدف موسكو، لكنه كثّف تحذيراته مشيراً خصوصا إلى قضية تسميم المعارض نافالني المفترضة.

