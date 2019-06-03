الكرملين لترامب: التحرك العسكري في إدلب مبرر

رد الكرملين الاثنين، على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحرك العسكري الروسي والسوري في محافظة إدلب السورية، وقال إن هذا التحرك مبرر.

وكان ترامب حث روسيا وقوات الحكومة السورية الأحد على وقف قصف إدلب بعد أن أصدر الكرملين بيانا يوم الجمعة أشار فيه لاستمرار دعم موسكو لهجوم قوات الحكومة السورية على إدلب المستمر منذ شهر.

وردا على سؤال عن انتقاد ترامب الاثنين، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصفا ذلك بأنه غير مقبول