الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أبدى الكرملين الاربعاء "استعداده" لبحث احتمال قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة الى الولايات المتحدة السنة المقبلة كما اقترح مستشار البيت الابيض للامن القومي جون بولتون.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "نحن مستعدون تماما" للنظر في مثل هذا الاحتمال، لكنه أوضح أنه لم يتم اتخاذ "أي قرار ملموس" في هذا الصدد.

وكان بولتون أعلن خلال زيارة قام بها هذا الاسبوع الى موسكو أن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب "من المرتقب ان تبحث" في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس حيث سيلتقي الرئيسان على هامش الاحتفالات بانتهاء الحرب العالمية الاولى.

وقال بولتون لوكالة انترفاكس "سيكون هناك أولا احتمال قمة تعقد في واشنطن السنة المقبلة ثم بعدها زيارة لترامب الى موسكو في وقت لاحق خلال السنة نفسها".

وكان ترامب وبوتين التقيا في أول قمة ثنائية بينهما في هلسنكي في تموز/يوليو. وفي ختامها واجه الرئيس الاميركي انتقادات شديدة في بلاده لان لهجته كانت تصالحية مع نظيره الروسي.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن التي وصلت الى أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة، تضررت من جراء خلافات مستمرة حول النزاع السوري وأزمة اوكرانيا أو حتى الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وهو ما ترفضه موسكو.