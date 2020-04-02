الكرملين مُكذبا ترامب: بوتين لم يبحث مع بن سلمان حرب أسعار النفط

نفى الكرملين الخميس، أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى توصّل الرجلين لاتفاق يضع حدا لحرب أسعار النفط.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله “كلا، لم تجر أي محادثة من هذا النوع”، مضيفا “كلا، في الوقت الراهن”، ليست هناك أي محادثات مرتقبة بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان.

وغرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخميس، أنه تحدث إلى بن سلمان.

وقال “تحدثت للتو مع صديقي (ولي العهد السعودي)، الذي تحدث مع الرئيس الروسي، وأتوقع، وآمل، أنهما سيخفضان الإنتاج بحوالي 10 ملايين برميل، وربما بشكل أكبر من ذلك، وإذا حدث ذلك، سيكون أمرا عظيما لصناعة النفط والغاز”.

وأدت حرب أسعار بين موسكو والرياض إلى تراجع كبير في أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي أسفر فيه التباطؤ الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا عن انخفاض الطلب على الخام.

