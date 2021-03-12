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الكرملين: نتابع الوضع في ميانمار باهتمام

منشور 12 آذار / مارس 2021 - 11:11
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو تتابع عن كثب ما يحدث في ميانمار، وتقوم بتحليل الوضع، بما في ذلك من وجهة نظر استمرار التعاون العسكري التقني مع هذه الدولة.

وأضاف بيسكوف: "نحن نعتبر الموقف مقلقا. ونحن قلقون بشأن المعلومات الواردة من هناك، وخاصة بشأن العدد المتزايد من الضحايا المدنيين. هذا يثير قلقنا. نحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا، ستقوم مثل عدد من الدول الأخرى، بتعليق التعاون العسكري التقني مع ميانمار، أشار بيسكوف إلى أن هذه المسألة قيد الدراسة. وقال: "نحن نحلل الوضع". (تاس)

كلمات دالة:دميتري بيسكوفالكرملينميانمار

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