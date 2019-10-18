الكرملين: نريد معلومات من تركيا بشأن اتفاقها مع أمريكا المتعلق بسوريا

قال الكرملين في وقت متأخر من الخميس إنه يتوقع الحصول على معلومات من تركيا بعدما توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة لوقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام.

ووافقت تركيا الخميس على وقف هجومها في سوريا بهدف السماح للقوات الكردية بالانسحاب من “منطقة آمنة” كانت أنقرة تريد السيطرة عليها في اتفاق رحبت به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفته تركيا بأنه نصر ساحق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله: “نتوقع الحصول على معلومات من تركيا”.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا يوم الثلاثاء المقبل في جنوب روسيا.

وسارعت الشرطة الروسية المسلحة وجيش النظام السوري للسيطرة على أنحاء في شمال شرق سوريا كانت خاضعة لسيطرة الأكراد، بعدما سحب ترامب القوات الأمريكية من المنطقة مما دفع الأكراد لإبرام اتفاق مع النظام. (رويترز)