الكرملين يبرر تصعيد إيران النووي بحجه تعرضها لاستفزاز

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن إيران تعرضت لاستفزاز بسبب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بسبب ضغوط خارجية ملقيا باللوم في ذلك على الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها بدأت بالتراجع عن أجزاء من التزاماتها بمقتضى الاتفاق وهددت بالقيام بالمزيد إذا لم توفر القوى العالمية الحماية لها من العقوبات الأمريكية، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس (بوتين) تحدث مرارا عن عواقب خطوات غير مدروسة في ما يتعلق بإيران وأعني بذلك قرار واشنطن (الانسحاب من الاتفاق). الآن نرى أن هذه العواقب بدأت تحدث".

وأوضح بيسكوف، أن روسيا ستعمل مع الشركاء الأوروبيين على الحفاظ على استمرارية الصفقة النووية الإيرانية.

وأضاف: "على حد علمي، فإن هناك رسالة من الرئيس روحاني ستسلم اليوم (للقيادة الروسية). وعموما أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين تحدث أكثر من مرة عن الالتزام بخطة العمل الشاملة، وأهميتها وعدم وجود بديل لها في الوقت الراهن".

وعلى صعيد ذات صلة، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله لنظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن قرار طهران التراجع عن بعض التزاماتها الطوعية في اتفاقها النووي مع القوى العالمية قانوني.



وأبلغ ظريف، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات، لافروف بأن الإجراءات الإيرانية لا تنتهك البنود الأصلية للاتفاق النووي وبأن أمام طهران الآن 60 يوما لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية اللازمة.